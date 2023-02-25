الليلة.. اختتام أمسية "كأس السعودية" بجوائز 35.35 مليون دولار

يتنافس المدرب السعودي نايف المنديل، مساء اليوم السبت، ضمن أغلى أشواط كأس السعودية، على جائزة الـ20 مليون دولار؛ وذلك بالفرسين "لاقارثا رايم" و"صنست فلاش".
ويمتلك الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز "لاقارثا رايم" ابنة السنوات الخمس، أما "صنست فلاش" التي تبلغ من العمر 7 أعوام، فيملكها أبناء فيحان بن فيصل المنديل.
وللثنائي الذي ترعرع في أيرلندا وانتقل في وقت لاحق إلى السعودية، صولات وجولات، وحققا عددًا من أبرز الألقاب، على ميدان السباقات في المملكة.
تمتلك "لاقارثا رايم" 14 مشاركة في الميدان السعودي، حققت خلالها المركز الأول 6 مرات؛ فيما يصل العدد عند "صنست فلاش" إلى 35 مشاركة، تَوّجَتها بـ15 انتصارًا.
ويتصدر لقبا بطولة ميدان الملك خالد وكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز (فئة ثانية)، لائحة ألقاب "لاقارثا رايم" من حيث الأهمية.
وتحققت انتصاراتها في 4 مسافات، أقصرها 1400 متر، وأطولها ألفان، وبينهما مسافتا 1600 و1800 متر، والأخيرة هي مسافة شوط كأس السعودية.
وإضافة إلى الانتصارات الست، أسفرت مشاركات "لاقارثا رايم" في الميدان السعودي عن الحصول مرتين على كل من المراكز الثاني والثالث والرابع، مع مرتيْ خروج من الميزان.
بدورها، حصلت "صنست فلاش"، في الميدان ذاته، على المركز الثاني سبع مرات، والثالث خمس مرات، والرابع مرة، والخامس مرتين؛ فيما خرجت خمس مرات من الميزان.
وأبرز انتصاراتها الـ15، التي تحققت على مسافتي 1200 و1600 متر، لقب بطولة ميدان الملك عبدالعزيز، ولقبا العامين الجاري والماضي من كأس الخليج للأفراس.
جدير بالذكر أن"لاقارثا رايم" ابنة الأب "جوتيفان" والأم "كوكني رايم"؛ أما "صنست فلاش" فأبوها "ماسون" وأمها "صنست أفينيو".
وتُجرَى سباقات كأس السعودية الجمعة والسبت، بواقع 8 أشواط في اليوم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، ويصل مجموع الجوائز المالية للبطولة إلى 35.35 مليون دولار.