تعرّف على حكام مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن

أما المواجهة الثانية، فتجمع بين التعاون والخلود على ملعب نادي التعاون في بريدة عند الساعة 17:55 ويتولى التحكيم خالد الطريس بمساعدة محمد العبكري، وفيصل القحطاني، ويشرف على تقنية الفيديو عبدالله الشهري.