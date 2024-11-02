تعرّف على حكام مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن

كشفت لجنة الحكام في دوري روشن السعودي، عن طاقم التحكيم لمباريات الجولة التاسعة، والتي ستشهد ثلاث مواجهات قوية ومثيرة؛ حيث تم اختيار حكام مميزين لضمان سير المباريات بأعلى معايير النزاهة والاحترافية.
في اللقاء الأول، يلتقي الفتح والفيحاء على ملعب نادي الفتح في الأحساء عند الساعة 17:35 ويقود المباراة الحكم أحمد الرميخاني، ويساعده أحمد فقيهي وخلف زيد؛ فيما يتولى سامي الجريس مهمة حكم الـVAR.
أما المواجهة الثانية، فتجمع بين التعاون والخلود على ملعب نادي التعاون في بريدة عند الساعة 17:55 ويتولى التحكيم خالد الطريس بمساعدة محمد العبكري، وفيصل القحطاني، ويشرف على تقنية الفيديو عبدالله الشهري.
وفي القمة الثالثة، يستضيف الاتفاق نظيره القادسية على ملعب نادي الاتفاق في الدمام عند الساعة 21:00. ويقود هذا اللقاء الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، بمساعدة مواطنيه بوليكرونيس كوستاراس وأليكسيس كسولوس، ويتولى محمد بن سليمان مهمة حكم الـVAR.