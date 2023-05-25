قبل لقاء اليمن.. " المسحل" يلتقي لاعبي ومنسوبي الأخضر تحت 17 عامًا

يُذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، التي ستُقام منافستها في تايلاند خلال الفترة من 15 يونيو وحتى الثاني من شهر يوليو، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، أستراليا، الصين، وطاجيكستان.