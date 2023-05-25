قبل لقاء اليمن.. " المسحل" يلتقي لاعبي ومنسوبي الأخضر تحت 17 عامًا

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، لاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وذلك قبيل انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب أمس الخميس، ضمن معسكره في الدمام والمقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وأثنى المسحل على الانضباطية العالية للاعبين خلال المعسكر، مشيدًا بمستوى الحرص والاهتمام الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، ومتمنيًا التوفيق للأخضر في تحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية.
ميدانيًا، واصل "الأخضر" تدريباته مساء أمس على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية.
ويستضيف المنتخب السعودي تحت 17 عامًا نطيره اليمني، في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في مباراة تجريبية ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا.
يُذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، التي ستُقام منافستها في تايلاند خلال الفترة من 15 يونيو وحتى الثاني من شهر يوليو، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، أستراليا، الصين، وطاجيكستان.