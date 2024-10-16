88 ألف لاعب ولاعبة في بطولات رابطة الهواة

أعلنت رابطةُ الهواة لكرة القدم، عن إحصاءات البطولات والأنشطة الرياضية، التي أقيمت خلال الموسم الرياضي 2023-2024؛ حيث تمّ تنظيم 620 بطولة، بين رسمية وتنشيطية، لعبت خلالها 10,376 مباراة، بمشاركة 88,025 لاعبًا ولاعبة "87729 لاعبًا، 296 لاعبة"، يمثلون 3069 فريقًا "3050 للرجال، 19 للسيدات" في 30 رابطة ومكتبًا فرعيًّا في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.
وأكد الأستاذ عادل الفقي رئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم، أن الرابطة تسعى إلى مواكبة التطور الرياضي الذي تشهده المملكة، نظير الدعم والاهتمام غير المسبوق من القيادة الرشيدة، وبإشراف ومتابعة من سموّ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشيرًا إلى أن المستهدفات الوطنية في رؤية السعودية 2030، تشهد نقلة نوعية مميزة في المجالات الرياضية كافة.
ونوّه الفقي إلى أنّ الرابطة تهدف إلى المساهمة في رفع نسبة ممارسي الرياضة في المملكة، وبناء مجتمع رياضي وحيوي، يعيش أنماط حياة إيجابية، علاوة على مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية المختلفة، وفق مبادرات برنامج جودة الحياة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.