88 ألف لاعب ولاعبة في بطولات رابطة الهواة

أعلنت رابطةُ الهواة لكرة القدم، عن إحصاءات البطولات والأنشطة الرياضية، التي أقيمت خلال الموسم الرياضي 2023-2024؛ حيث تمّ تنظيم 620 بطولة، بين رسمية وتنشيطية، لعبت خلالها 10,376 مباراة، بمشاركة 88,025 لاعبًا ولاعبة "87729 لاعبًا، 296 لاعبة"، يمثلون 3069 فريقًا "3050 للرجال، 19 للسيدات" في 30 رابطة ومكتبًا فرعيًّا في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.