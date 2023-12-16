اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت

ونشر الديوان الأميري بيانًا جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".