"الأهلي" يستهدف التعاقد مع مدافع شتوتغارت الألماني "هيروكي إيتو"

ويجيد الياباني "هيروكي" اللعب في عدة مراكز فهو يلعب كمركز لقلب الدفاع، وكظهير أيسر، بالإضافة إلى مركز الوسط الدفاعي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.