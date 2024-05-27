"الأهلي" يستهدف التعاقد مع مدافع شتوتغارت الألماني "هيروكي إيتو"

دخل الياباني "هيروكي إيتو" مدافع شتوتغارت الألماني دائرة اهتمام النادي الأهلي لضمه في الفترة المقبلة؛ وفقًا لما كشفت عنه تقارير صحفية.
وبحسب ما أفادت به مصادر قناة "الكأس"؛ فإن هيروكي إيتو من اللاعبين المعروضين على إدارة الأهلي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت تقارير أخرى أن المدافع الياباني البالغ من العمر 25 عامًا أصبح ضمن الخيارات الأجنبية للنادي الأهلي بطلب من المدرب ماتياس يايسله.
ويجيد الياباني "هيروكي" اللعب في عدة مراكز فهو يلعب كمركز لقلب الدفاع، وكظهير أيسر، بالإضافة إلى مركز الوسط الدفاعي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
ويلعب المدافع الياباني الدولي لصفوف النادي الألماني منذ يوليو 2022، وسبق له اللعب للعديد من الأندية وهي جوبيلو إيواتا، ناغويا غرامبوس (إعارة).