بطولة غرب آسيا تحت 19 عامًا.. الأخضر والإمارات والأردن وسوريا يتأهلون لنصف النهائي

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأردني عند الخامسة مساءً، فيما يلتقي الأخضر مع منتخب سوريا عند التاسعة مساءً، علمًا بأن المباراتين ستُقامان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.