انطلاق فعاليات "رالي تبوك - نيوم 2023" في نسخته الأولى

برعاية الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، أطلق الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، رئيس شركة رياضة المحركات السعودية اليوم، بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، شارة بدء انطلاق سباق رالي تبوك - نيوم في نسخته الأولى, الذي يُمثّل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية موسم 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وألقى الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل كلمة خلال الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي وعددٍ من ممثلي مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة, أشاد فيها بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمختلف المجالات منها الرياضة، كذلك دعم ومساندة سمو أمير منطقة تبوك لتنظيم فعاليات الرالي.
بعد ذلك انطلقت المرحلة الاستعراضية التي شارك فيها 23 سيارة و12 دراجة نارية وثلاث دراجات نارية رُباعية العجلات "كوادز" بعد اجتيازهم مراحل الفحص التقني والتوثيق الإداري، وخاضَ المُشاركون مرحلةً استعراضية خاصة، تمهيدًا لخوض المراحل الفعلية غدًا وفق مجريات السباق وأهدافه، والتي بلغ طولها 3.52 كيلومترات.
يُذكر أن رالي تبوك - نيوم يُقام بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الراعي الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات، والراعي الاستراتيجي بنك الاستثمار السعودي.