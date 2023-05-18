انطلاق فعاليات "رالي تبوك - نيوم 2023" في نسخته الأولى

برعاية الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، أطلق الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، رئيس شركة رياضة المحركات السعودية اليوم، بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، شارة بدء انطلاق سباق رالي تبوك - نيوم في نسخته الأولى, الذي يُمثّل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية موسم 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.