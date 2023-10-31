"تيليس": رونالدو ليس مجرد لاعب بل قائد عظيم ودوره كبير في انتقالي للنصر

وتابع أليكس تيليس حديثه: "عندما تَواصل معي النصر لأول مرة، تحدثتُ مع كرستيانو، وكان له دور كبير في انتقالي، والآراء كلها كانت إيجابية عن النادي.. شاهدت جميع مباريات النصر التحضيرية، وبعدها وقّعت له، وأنا سعيد باتخاذي هذا القرار".