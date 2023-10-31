"تيليس": رونالدو ليس مجرد لاعب بل قائد عظيم ودوره كبير في انتقالي للنصر

عبّر البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر، عن سعادته بالتواجد في الفريق، والدور الكبير للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو في قراره باللعب في الدوري السعودي.
واعتبر تيليس، أن رونالدو ليس مجرد لاعب في الفريق؛ بل يُعتبر قائدًا للجميع داخل غرفة الملابس ويساعد كل اللاعبين.
وقال تيليس خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس": "لقد لعبت لعدة أندية خلال مسيرتي، والنصر آخر محطاتي الحالية فهو فريق كبير، أعتقد أنني سأتعلم الكثير عن ثقافة البلد هنا، وسأتعلم أيضًا من لاعبي الفريق".
وتابع أليكس تيليس حديثه: "عندما تَواصل معي النصر لأول مرة، تحدثتُ مع كرستيانو، وكان له دور كبير في انتقالي، والآراء كلها كانت إيجابية عن النادي.. شاهدت جميع مباريات النصر التحضيرية، وبعدها وقّعت له، وأنا سعيد باتخاذي هذا القرار".
وقال لاعب النصر عن رونالدو: "كرستيانو يستمر في التطور كل يوم، وتزداد خبرته، أنا محظوظ لأنني ألعب معه، إنه ليس لاعبًا فقط بل قائد عظيم، هو شخص يتحمل المسؤولية في غرفة الملابس، ويساعد الكل".
وأضاف أليكس: "أتمنى تحقيق الألقاب مع النصر كما في السابق، والعلاقة بين لاعبي الفريق إيجابية، ولا يوجد غيرة وحسد بيننا، فالهدف هو الفوز دائمًا".
وختم اللاعب البرازيلي حديثه: "واجهنا العديد من اللاعبين السعوديين هنا، وهم أصحاب مستوى عالٍ، ليس في النصر فقط بل في الدوري كله، ونحن نستفيد من خبراتهم، أنا سعيد حقًّا بتواجدي في السعودية".