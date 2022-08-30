في كأس التحدي الآسيوي.. أخضر الطائرة يحقّق فوزه الثاني ويتصدّر

فرض الأخضر سيطرته على مجريات اللقاء من خلال الإرسالات القوية، والضربات الساحقة التي تناوب عليها اللاعبون من مركز 3 و4، ولم يجد الأخضر أي صعوبة خصوصًا الشوط الثاني الذي حسمه بفارق كبير 25 /11.