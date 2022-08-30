في كأس التحدي الآسيوي.. أخضر الطائرة يحقّق فوزه الثاني ويتصدّر

حقّق المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس التحدي الآسيوي للكرة الطائرة، بعد تجاوزه منتخب منغوليا بثلاثة أشواط نظيفة، ليتصدر الترتيب العام بعد نهاية الجولة الثانية بـ5 نقاط؛ جاءت نتائج الأشواط: 25 /22، 25 /11، 25 /21.
فرض الأخضر سيطرته على مجريات اللقاء من خلال الإرسالات القوية، والضربات الساحقة التي تناوب عليها اللاعبون من مركز 3 و4، ولم يجد الأخضر أي صعوبة خصوصًا الشوط الثاني الذي حسمه بفارق كبير 25 /11.
وواصل الأخضر تفوّقه في الشوط الثالث بعد أن حسمه، وسيلعب مواجهته الثالثة في ختام الدور التمهيدي غدًا الأربعاء أمام المستضيف منتخب قيرغيرستان عند الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت السعودية.
تميز التحكيم السعودي
قاد الحكم الدولي سامي أمين كحكم أول مباراة قيرغيزستان ومنغوليا ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس التحدي الآسيوي، والتي انتهت بفوز منغوليا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.