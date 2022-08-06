الطاولة والسباحة تدشنان المشاركة السعودية في قونية الإسلامية غدًا

يُذكر أن اللجنة العليا المنظمة للدورة، قد خصصت 12 منشأة رياضية لاستضافة افتتاح وفعاليات الدورة، وهي ملعب محافظة بلدية قونية، والصالة الرياضية لجامعة سلجوق 19 مايو، وملعب جامعة سلجوق 15 تموز، وقونية فيلو دروم، ومركز كاراتاي للمؤتمرات والرياضة، وملعب ألعاب القوى، والمسبح الأولمبي، ومنشآت ساراتشوغلو الرياضية، وقاعة الرياضة الدولية في بلدية سيلكوكلو، وملعب الجمهورية لكرة القدم، والصالة الرياضية بجامعة قونية التقنية، ومركز المعارض الدولي.