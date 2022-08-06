الطاولة والسباحة تدشنان المشاركة السعودية في قونية الإسلامية غدًا

يفتتح عند العاشرة من صباح غدٍ الأحد، منتخبا كرة الطاولة والسباحة البارالمبية المشاركة السعودية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة يتنافسون في 483 منافسة في 24 رياضة.
ويخوض لاعبو أخضر كرة الطاولة، عبدالعزيز بوشليبي وتركي المطيري وخالد الشريف وعلي الخضراوي منافسات الأدوار التأهيلية لفردي الرجال عند العاشرة صباحًا في مركز المعارض الدولي بقونية.
وفي منافسات السباحة البارالمبية، يدخل السباح تركي الحربي الأدوار التأهيلية لسباق 100م فراشة عند العاشرة صباحًا، ومنافسات سباق 400م عند السادسة مساءً، ويوجد زميله إبراهيم المرزوقي في سباق 50م فراشة عند الخامسة مساءً في صالة المسبح الأولمبي بقونية.
وكانت الفرق السعودية قد استقرت في قرية الرياضيين فور وصولها لقونية التركية ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، بداية بالرماية، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطاولة، والسباحة البارالمبية، وألعاب القوى، والتايكوندو.
يُذكر أن اللجنة العليا المنظمة للدورة، قد خصصت 12 منشأة رياضية لاستضافة افتتاح وفعاليات الدورة، وهي ملعب محافظة بلدية قونية، والصالة الرياضية لجامعة سلجوق 19 مايو، وملعب جامعة سلجوق 15 تموز، وقونية فيلو دروم، ومركز كاراتاي للمؤتمرات والرياضة، وملعب ألعاب القوى، والمسبح الأولمبي، ومنشآت ساراتشوغلو الرياضية، وقاعة الرياضة الدولية في بلدية سيلكوكلو، وملعب الجمهورية لكرة القدم، والصالة الرياضية بجامعة قونية التقنية، ومركز المعارض الدولي.