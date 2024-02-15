دوري روشن للمحترفين: الاتفاق بثنائية يعبر الخليج ويستعيد نغمة الانتصارات

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، نغمة الانتصارات من جديد بعدما تغلب على شقيقه الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتفاق بهدفين نظيفين.
هدفا المباراة سجلهما فينالدوم في الدقيقة 49 قبل أن يضيف اللاعب ديمراي غراي الهدف الثاني في الدقيقة 61.
بتلك النتيجة يرفع الاتفاق رصيده عند النقطة رقم 28 في حين توقف رصيد الخليج عند النقطة رقم 22.