دوري روشن للمحترفين: الاتفاق بثنائية يعبر الخليج ويستعيد نغمة الانتصارات

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، نغمة الانتصارات من جديد بعدما تغلب على شقيقه الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.