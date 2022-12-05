قال إن مواجهة إسبانيا "نهائي" بالنسبة لهم.. مدرب المغرب "الركراكي": هدفنا كتابة التاريخ لأسود الأطلس

قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن فريقه يعوّل على قيمه وجودته ومؤهلاته لتحقيق المفاجأة ضد إسبانيا في دور الـ16 من مونديال قطر 2022.
وتابع الركراكي في مؤتمر صحافي: "نتوقع مباراة صعبة ولكن على غرار مواجهاتنا لكرواتيا وبلجيكا وكندا في الدور الأول، قلت للاعبين منذ دخولنا المنافسة في هذه المسابقة إننا سنلعب مباريات نهائية، ستكون المباراة النهائية الرابعة لنا، سندخلها من أجل الفوز على غرار سابقاتها بقيمنا وجودتنا ومؤهلاتنا أيضا".
وزاد: "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جداً بالنسبة لنا، سنواجه أحد أفضل المنتخبات القوية كروياً في العالم، مع الكثير من الطموحات، إنه من المرشحين للفوز باللقب، ونحن مطالبون بإثبات جدارتنا، نحن مستعدون جيداً وسنحاول فعلاً خلق المفاجأة، إذا نجحنا في إقصاء إسبانيا، ستكون مفاجأة جيدة بالنسبة لنا وللمغرب".
واختتم: "إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا وأتمنى أن تكون مباريات أهم في المستقبل ولكن اليوم، قلتها للاعبين، منتخب 1986 لا يمكن أن يعود للعب مباراته ضد ألمانيا الغربية مرة أخرى، ولا يمكنهم التأهل إلى ربع النهائي، وبالتالي نحن أمامنا 24 ساعة للاستعداد لهذه المباراة ودخول التاريخ وأن نكون أول من يحقق ذلك، يستحق هذا الإنجاز بذل أقصى الجهود حتى لا نندم، لأن الفشل قد يجعلنا نتحسر على هذه الفرصة".