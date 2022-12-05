قال إن مواجهة إسبانيا "نهائي" بالنسبة لهم.. مدرب المغرب "الركراكي": هدفنا كتابة التاريخ لأسود الأطلس

واختتم: "إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا وأتمنى أن تكون مباريات أهم في المستقبل ولكن اليوم، قلتها للاعبين، منتخب 1986 لا يمكن أن يعود للعب مباراته ضد ألمانيا الغربية مرة أخرى، ولا يمكنهم التأهل إلى ربع النهائي، وبالتالي نحن أمامنا 24 ساعة للاستعداد لهذه المباراة ودخول التاريخ وأن نكون أول من يحقق ذلك، يستحق هذا الإنجاز بذل أقصى الجهود حتى لا نندم، لأن الفشل قد يجعلنا نتحسر على هذه الفرصة".