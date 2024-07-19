طاقم تحكيم سعودي يشارك في المعسكر الإعدادي لحكام الدوري الروسي

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع عددٍ من الاتحادات الأوروبية والقارية من أجل تبادل الخبرات وابتعاث حكام سعوديين باستمرار للمعايشة لتجهيز وتأهيل الحكام السعوديين وتطويرهم للمسابقات المحلية والدولية القادمة والارتقاء بمستوى الحكم السعودي على جميع المستويات.

واشتمل المعسكر على مجموعة من الاختبارات النظرية في مواد القانون والتعديلات الجديدة في قانون كرة القدم هذا الموسم، مثل حالات لمسات اليد داخل منطقة الجزاء واختبارات لياقية مكثفة وتمارين على تقنية حكم الفيديو المساعد.

يذكر أن المعسكر قاده كل من المحاضرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الكولومبي أوسكار رويز والصربي ميلوراد مازيتش.