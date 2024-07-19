طاقم تحكيم سعودي يشارك في المعسكر الإعدادي لحكام الدوري الروسي

شارك طاقم تحكيم سعودي دولي في المعسكر الإعدادي لحكام الاتحاد الروسي لكرة القدم استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
وضم طاقم التحكيم السعودي الذي شارك في فترة المعايشة التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو، حكم الساحة الدولي عبدالله الشهري وحكم الساحة "درجة أولى" عبدالصمد بكري، والحكمين المساعدين إبراهيم الدخيل وسعد السبيعي، والمحاضر بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم خليل جلال.
وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع عددٍ من الاتحادات الأوروبية والقارية من أجل تبادل الخبرات وابتعاث حكام سعوديين باستمرار للمعايشة لتجهيز وتأهيل الحكام السعوديين وتطويرهم للمسابقات المحلية والدولية القادمة والارتقاء بمستوى الحكم السعودي على جميع المستويات.
واشتمل المعسكر على مجموعة من الاختبارات النظرية في مواد القانون والتعديلات الجديدة في قانون كرة القدم هذا الموسم، مثل حالات لمسات اليد داخل منطقة الجزاء واختبارات لياقية مكثفة وتمارين على تقنية حكم الفيديو المساعد.
يذكر أن المعسكر قاده كل من المحاضرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الكولومبي أوسكار رويز والصربي ميلوراد مازيتش.