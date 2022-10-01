عبر البوابة الكورية.. أخضر الصالات يبحث عن بطاقة التأهل للدور الثاني

وأنهى (أخضر الصالات) تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية في صالة اللياقة والحديد بمقر إقامة البعثة، بإشراف المدير الفني (الإسباني) أندرو بلازا، الذي حرص قبل انطلاق التدريبات على الاجتماع باللاعبين كافة، ومناقشتهم في الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة فيتنام السابقة، وكيفية معالجتها، وعدم تكرارها في المباريات القادمة.