عبر البوابة الكورية.. أخضر الصالات يبحث عن بطاقة التأهل للدور الثاني

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الأحد نظيره منتخب كوريا الجنوبية، وذلك في ثالث مبارياته بختام منافسات الدور الأول للمجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، المقامة هذه الأيام على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في دولة الكويت الشقيقة.
وأنهى (أخضر الصالات) تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية في صالة اللياقة والحديد بمقر إقامة البعثة، بإشراف المدير الفني (الإسباني) أندرو بلازا، الذي حرص قبل انطلاق التدريبات على الاجتماع باللاعبين كافة، ومناقشتهم في الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة فيتنام السابقة، وكيفية معالجتها، وعدم تكرارها في المباريات القادمة.
هذا، وسيدخل (الأخضر) اللقاء بفرصة الفوز مع تعثر المنتخب الياباني في مباراته مع منتخب فيتنام؛ لضمان التأهل إلى الدور المقبل دون الدخول في حسابات أخرى.