كأس العالم للرياضات الإلكترونية: ثلاثة أبطال جدد يحتفلون بالذهب.. وصقور فالكونز تحلّق وحيدة في الصدارة

وشهد هذا الأسبوع مباريات أسطورية حُطّمت فيها مختلف الأرقام القياسية في عدد الجولات والمسار من دون خسارة، وأدّت في ختامها إلى تتويج ثلاث أندية جديدة أضافت اسمها إلى قائمة الأندية الفائزة ببطولات الألعاب المختلفة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتُوّج الفريق الصيني KPL Dream Team بلقب بطولة أونر أوف كينغز بينما حقّق الفريق السويسري Team BDS لقب بطولة رينبو 6 سيج، ليختتم من بعدها الفريق السويدي Alliance اليوم الاستثنائي بالفوز ببطولة أبيكس ليجيندز.