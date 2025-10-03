بهدف قاتل.. الأخضر الشاب يخسر من نيجيريا ويودّع مونديال الشباب

تلقى منتخب السعودية تحت 20 عامًا خسارته الثانية في كأس العالم للشباب 2025 بتشيلي، بعدما خسر أمام نيجيريا بنتيجة 2-3، في المباراة التي أُقيمت فجر الجمعة على ملعب فيسكال دي تالكا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.