بهدف قاتل.. الأخضر الشاب يخسر من نيجيريا ويودّع مونديال الشباب

تلقى منتخب السعودية تحت 20 عامًا خسارته الثانية في كأس العالم للشباب 2025 بتشيلي، بعدما خسر أمام نيجيريا بنتيجة 2-3، في المباراة التي أُقيمت فجر الجمعة على ملعب فيسكال دي تالكا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
ورغم نجاح الأخضر الشاب في العودة مرتين لمعادلة النتيجة، إلا أن آماله في بلوغ الدور التالي انتهت بعدما استقبل هدفًا قاتلًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
سجّلت نيجيريا هدفيها الأولين عن طريق ناصيرو ساليهو وأموس أوتشوشي، فيما أحرز عامر اليهيبي هدف السعودية الوحيد في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدّم النسور 2-1.
وفي بداية الشوط الثاني، أدرك طلال حاجي التعادل برأسية متقنة بعد تمريرة طولية من محمد برناوي، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر مجددًا.
لكن المنتخب النيجيري خطف الفوز في اللحظات الأخيرة عبر ركلة جزاء نفّذها القائد دانيال باميي بنجاح، ليمنح فريقه النقاط الثلاث ويؤكد خروج المنتخب السعودي من سباق التأهل.
ويختتم الأخضر الشاب مشاركته في البطولة بمواجهة النرويج يوم الأحد المقبل، في آخر مبارياته بدور المجموعات.