في جولة يوم العلم.. الاتحاد ينتزع القمة من النصر.. عبر "روما" كل الطرق تؤدي للصدارة

قاد المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، فريقه للصعود لقمة دوري روشن للمحترفين عقب تغلبه على النصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.