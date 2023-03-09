في جولة يوم العلم.. الاتحاد ينتزع القمة من النصر.. عبر "روما" كل الطرق تؤدي للصدارة

قاد المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، فريقه للصعود لقمة دوري روشن للمحترفين عقب تغلبه على النصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بهدف نظيف ، في "جولة يوم العلم".
هدف المباراة الوحيد سجّله اللاعب البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 80 من عمر المباراة عقب هجمة عنترية قادها المدافع الاتحادي أحمد شراحيلي.
بتلك النتيجة يرتقي الاتحاد لصدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 46.