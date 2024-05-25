الرياض حلّ ثانياً ومركز مكة ثالثًا.. "جدة للصم" يتوج بكأس ألعاب القوى

حقق نادي جدة للصم المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى، التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على مضمار ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة الشرائع بمشاركة 9 أندية وعدد من مراكز الصم في المملكة على مدى ثلاثة أيام واختتمت اليوم السبت.
وتسلم لاعبو نادي جدة للصم كأس المركز الأول من رئيس الاتحاد الدكتور سعيد القحطاني، الذي توج أصحاب المراكز الأولى في البطولة، بحضور نائب مدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة سليمان الشريف.
وجاء نادي جدة في صدارة الترتيب العام بعد أن حقق لاعبوه 8 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وميدالية برونزية، فيما حل نادي الرياض للصم في المركز الثاني، بعد أن حقق لاعبوه 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و5 ميداليات فضة، وجاء مركز مكة المكرمة للصم ثالثًا في الترتيب العام، بعد أن حقق لاعبوه 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وميدالية فضة ومثلها برونز.