الرياض حلّ ثانياً ومركز مكة ثالثًا.. "جدة للصم" يتوج بكأس ألعاب القوى

وجاء نادي جدة في صدارة الترتيب العام بعد أن حقق لاعبوه 8 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وميدالية برونزية، فيما حل نادي الرياض للصم في المركز الثاني، بعد أن حقق لاعبوه 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و5 ميداليات فضة، وجاء مركز مكة المكرمة للصم ثالثًا في الترتيب العام، بعد أن حقق لاعبوه 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وميدالية فضة ومثلها برونز.