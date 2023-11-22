البرتغالي جوزيه مورينيو: أعتقد أنني سأذهب يوماً ما إلى السعودية

قال مدرب فريق روما الإيطالي البرتغالي جوزيه مورينيو، إن رغبة التدريب في الملاعب السعودية خلال السنوات المقبلة، فكرة تراوده، مؤكداً أنه يعتقد حدوث ذلك في مسيرته التدريبية المستمرة.
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة «فوتبول إيطاليا»، أمس الأربعاء: «سأقول لك الحقيقة، أعتقد أنني سأذهب يوماً ما إلى السعودية، ومع ذلك عندما أقول يوماً ما لا أقصد غداً أو حتى بعد غد».
وأشار إلى أنه لم يغلق الباب أمام فكرة تدريبه في السعودية، لكنه لم يتحدث عن التوقيت الذي سيتخذ خلاله هذه الخطوة، موضحاً أن الأمر خيار واقعي قد يحدث خلال السنوات القليلة.
ويتولى مورينيو تدريب فريق روما الإيطالي للموسم الثالث على التوالي، مع توقعات برحيله عن قيادة النادي العاصمي بنهاية الموسم الكروي الجاري 2023-2024.