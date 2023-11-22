البرتغالي جوزيه مورينيو: أعتقد أنني سأذهب يوماً ما إلى السعودية

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة «فوتبول إيطاليا»، أمس الأربعاء: «سأقول لك الحقيقة، أعتقد أنني سأذهب يوماً ما إلى السعودية، ومع ذلك عندما أقول يوماً ما لا أقصد غداً أو حتى بعد غد».