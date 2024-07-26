أولمبياد باريس.. العراق والمغرب يأملان مواصلة انتصاراتهما لضمان التأهل للدور المقبل

ويسعى منتخب العراق إلى مواصلة انطلاقته القوية من خلال تحقيق نتيجة إيجابية حينما يلاقي الأرجنتين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 غداً السبت الموافق 27 يوليو على ملعب غروباما ستايديوم في ديسينيس شاربيو.