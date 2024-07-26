أولمبياد باريس.. العراق والمغرب يأملان مواصلة انتصاراتهما لضمان التأهل للدور المقبل

يطمح منتخبا العراق والمغرب في البناء على انتصاراتهما خلال الجولة الافتتاحية من أولمبياد باريس حينما يخوضان مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
ويسعى منتخب العراق إلى مواصلة انطلاقته القوية من خلال تحقيق نتيجة إيجابية حينما يلاقي الأرجنتين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 غداً السبت الموافق 27 يوليو على ملعب غروباما ستايديوم في ديسينيس شاربيو.
ومن المتوقع أن يواجه المنتخب العراقي خلال مباراته المقبلة في المجموعة تحدياً كبيراً عندما يتقابل مع الأرجنتين التي ستسعى جاهدة للتعافي من خسارتها 1-2 أمام المغرب.
ويبدي المدرب راضي شنيشل تفاؤله بشأن فرص فريقه في الفوز بمباراتي الأرجنتين والمغرب، حيث يعلم جيداً أن الخروج بنتيجة إيجابية ستمنحه مباشرة بطاقة التأهل إلى الدور القادم في حين أن الخسارة ستعقّد من موقفه وحظوظه.
ويتطلع المنتخب المغربي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الثانية عندما يواجه نظيره الأوكراني على ملعب جيوفروي غيشار بمدينة سانت إيتيان ضمن منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.
ويطمح لاعبو المنتخب المغربي لتأكيد فوزهم التاريخي على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى؛ فالانتصار غداً سيضع الفريق في الأدوار الإقصائية مما يجنبه الدخول في دوامة حسابات التأهل في الجولة الأخيرة.
ويتشارك منتخب العراق صدارة المجموعة الثانية مع نظيره المغربي برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد فوزهما في الجولة الأولى بالنتيجة نفسها 2-1 على أوكرانيا والأرجنتين على التوالي.