الشباب يستهدف التعاقد مع "عرفان قهوجي" لاعب فنر بخشة التركي

كشف موقع "Onefootball" عن استهداف نادي الشباب التعاقد مع التركي عرفان قهوجي، نجم نادي فنربخشة التركي، خلال الفترة المقبلة.
وذكر الموقع أن مسؤولي النادي السعودي يرغبون في التعاقد مع قهوجي، وهم على استعداد لتقديم عرض بقيمة 9 ملايين يورو، لضم لاعب فنربخشة التركي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن اللاعب التركي يحظى باهتمام عدة أندية سعودية، بالإضافة إلى اهتمام فريق سسكا موسكو الروسي، بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وينتهي عقد عرفان مع فنربخشة في صيف 2025، الذي انضم إليه في 2021، قادمًا من إسطنبول بشاك شهر، ويلعب للمنتخب التركي منذ 2018.
ويحتل الشباب المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.