النصر يعلن انتقال لاعبه بيتي مارتينيز لنادي ريفر بليت الأرجنتيني

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر اليوم الجمعة بيع عقد لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتينيز لنادي ريفر بليت الأرجنتيني .
ونشر النادي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس) تويتر سابقاً قال فيها: "أتمّت إدارة نادي النصر" قبل قليل "إجراءات بيع عقد اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لنادي ريفر بليت الأرجنتيني.. مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع العالمي.. ومتمنين له التوفيق".
ويرتبط اللاعب البالغ من العمر "30عامًا"، والذي حقق مع النصر لقب كأس السوبر السعودي موسم 2020-2021 بعقد يمتد حتى صيف 2024.
وكان بيتي مارتينيز قد انضم إلى النصر في سبتمبر 2020 قادمًا من أتلانتا الأميركي، ويملك في رصيده 58 مباراة مع الفريق السعودي، و13 هدفًا إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.