النصر يعلن انتقال لاعبه بيتي مارتينيز لنادي ريفر بليت الأرجنتيني

وكان بيتي مارتينيز قد انضم إلى النصر في سبتمبر 2020 قادمًا من أتلانتا الأميركي، ويملك في رصيده 58 مباراة مع الفريق السعودي، و13 هدفًا إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.