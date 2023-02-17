النصر يُحقِّق أطول سلسلة مواجهات بدون هزيمة في دوري روشن السعودي

حافظ فريق النصر على سِجله خاليًا من الهزائم للمباراة رقم 15 في مشواره بدوري روشن السعودي؛ وذلك عقب تغلُّبه مساء اليوم الجمعة على نظيره التعاون (2-1) ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.