النصر يُحقِّق أطول سلسلة مواجهات بدون هزيمة في دوري روشن السعودي

حافظ فريق النصر على سِجله خاليًا من الهزائم للمباراة رقم 15 في مشواره بدوري روشن السعودي؛ وذلك عقب تغلُّبه مساء اليوم الجمعة على نظيره التعاون (2-1) ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "النصر يصل لـ15 مباراة متتالية بلا خسارة. السلسلة الأطول حاليًا في دوري روشن السعودي".
وتعود آخر هزيمة للنصر هذا الموسم في دوري روشن للمحترفين إلى الثالث من سبتمبر 2022، حينما خسر أمام التعاون (0-1) على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري.
ومنذ ذلك التاريخ لم يُهزم النصر في آخر 15 مباراة بالدوري؛ إذ حقق خلالها 11 فوزًا و4 تعادلات، محققًا أطول سلسلة دون هزيمة حاليًا في دوري روشن السعودي.
ويتصدر النصر قائمة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الشباب والاتحاد، وبفارق الأهداف عنهما.