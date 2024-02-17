قائد النصر "رونالدو" يتسلَّم جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر

وبأهدافه الـ 20 يتصدر "رونالدو" صاحب الـ39 عامًا قائمة هدافي دوري روشن برصيد 20 هدفًا إلى الآن، كما أنه يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ20 من المسابقة.