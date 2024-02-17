قائد النصر "رونالدو" يتسلَّم جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر

تسلَّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2023، قبل انطلاق مواجهة فريقه أمام ضيفه الفتح اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.
وتوقفت منافسات الدوري منذ الجولة الـ19 في 30 ديسمبر الماضي بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين مع منتخبات بلدانهم في بطولتَي آسيا وإفريقيا اللتين انطلقتا في وقت متزامن قبل منتصف يناير الماضي.
وساهم النجم البرتغالي في 29 هدفًا من أهداف فريقه الـ55 في المسابقة إلى الآن؛ إذ سجل 20 هدفًا، وقدم 9 مساهمات، ساعدت زملاءه في زيارة الشباك.
وبأهدافه الـ 20 يتصدر "رونالدو" صاحب الـ39 عامًا قائمة هدافي دوري روشن برصيد 20 هدفًا إلى الآن، كما أنه يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ20 من المسابقة.