25 فوزًا على التوالي.. صحف عالمية: مباراتان فقط تفصل الهلال عن دخول موسوعة جينيس

وعلّقت صحيفة "Ojogo": "حقّق الهلالُ فوزَه الـ25 على التوالي، وزاد الفارق بينه وبين النصر إلى 9 نقاط، وفي الوقت نفسه أوقف تعافي الاتحاد الذي قد كان سيصعد في حال فوزه إلى المركز الرابع".