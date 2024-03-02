25 فوزًا على التوالي.. صحف عالمية: مباراتان فقط تفصل الهلال عن دخول موسوعة جينيس

نجح الهلال بفوزه، أمس، على نظيره الاتحاد فى المحافظة على سلسلة انتصاراته وتحقيقه رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ مما جعل الصحفَ العالمية تشيد بفريق البرتغالى "خورخي خيسوس".
وفاز الهلال أمام الاتحاد، مساء أمس الجمعة، بنتيجة "3/ 1"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودية للمحترفين.
وقالت صحيفة "Record": "الهلال يضيف انتصارًا آخر ويقترب من دخول موسوعة جينيس، فقد تغلّب فريق المدرب البرتغالي على الاتحاد بنتيجة "3/ 1"، محققًا فوزَه الـ25 على التوالي".
وكتبت صحيفة "ABola": "الهلال على بعد انتصارين فقط من معادلة أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، بعد فوزه على الاتحاد "3/ 1" بدوري المحترفين السعودي".
وعلّقت صحيفة "Ojogo": "حقّق الهلالُ فوزَه الـ25 على التوالي، وزاد الفارق بينه وبين النصر إلى 9 نقاط، وفي الوقت نفسه أوقف تعافي الاتحاد الذي قد كان سيصعد في حال فوزه إلى المركز الرابع".
فيما قالت صحيفة "ESPN": "الهلال يسحق الاتحادَ ويحقّق 25 انتصارًا متتاليًا ويقترب أكثر من الرقم القياسي العالمي، ودخول موسوعة جينيس بعد معادلته لفريق أياكس الهولندي.