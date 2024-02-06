أبرز أرقام لاعبي التعاون بعد نهاية الجولة الـ19 من منافسات الدوري السعودي

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس"، عن أبرز أرقام لاعبي التعاون، بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.
وجاء البرازيلي جواو بيدرو لاعب التعاون في صدارة لاعبي فريقه كأكثر لاعب ساهم تهديفياً برصيد 9 أهداف.
ونجح النجم أشرف المهديوي في تحقيق أعلى دقة تمريرات في فريقه إذ بلغت نحو 92%، بينما جاء البرازيلي جيروتو كأفضل لاعب نجح في قطع الكرة برصيد 16 مرة.
ويحتل الهلال حالياً صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة، في حين يقع الاتحاد سابعاً برصيد 28 نقطة.