أبرز أرقام لاعبي التعاون بعد نهاية الجولة الـ19 من منافسات الدوري السعودي

ونجح النجم أشرف المهديوي في تحقيق أعلى دقة تمريرات في فريقه إذ بلغت نحو 92%، بينما جاء البرازيلي جيروتو كأفضل لاعب نجح في قطع الكرة برصيد 16 مرة.