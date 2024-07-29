وزير الرياضة: تسليم ملف الترشُّح لاستضافة كأس العالم 2024 خطوة أخرى لتحقيق الحلم

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن تسليم السعودية ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034 يُعتبر خطوة أخرى لتحقيق الحلم باستضافة أكبر حدث رياضي كروي حول العالم.
وسلَّمت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين رسميًّا ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتم تسليم الملف من خلال وفد رسمي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إضافة لطفلَيْن من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "خطوة أخرى لتحقيق الحلم.. بدعم قيادة وطننا الغالي -حفظها الله- نفخر اليوم بتسليم ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي".
ويأتي ترشُّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 بوصفه ثمرة كبيرة للاهتمام والتمكين من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. كما يعكس ذلك الجهود المستمرة لتحقيق المستهدفات الرياضية لرؤية السعودية 2030، وطموحات وآمال الشعب السعودي.
وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم كمرحلة ثالثة ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولات كأس العالم؛ إذ كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 في الرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، بصفتها دولة وحيدة في سباق الترشح للفوز باحتضان هذا المحفل الرياضي العالمي، مرورًا بمرحلة إطلاق الهوية الخاصة للمملكة في استضافة كأس العالم 2034م، فيما يُعد تسليم ملف الترشح الآن ثالث المراحل التي تؤكد عزم السعودية وحرصها على الاستضافة، على أن يعقب ذلك العديد من المراحل، منها الزيارات التفقدية الرسمية من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقييم ملف الترشح بشكل كامل، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034 في الـ11 من شهر ديسمبر من العام الجاري 2024م.