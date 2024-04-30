في ختام الألعاب الخليجية الأولى للشباب.. السعودية تحقق 148 ميدالية

أنهت المملكة، مشاركتها الناجحة، في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، التي اختتمت أمس الثلاثاء بالإمارات، بتحقيقها 148 ميدالية (58 ذهبية، 57 فضية، 33 برونزية) والمركز الثاني في جدول الترتيب العام للدورة.
وحقق المنتخب السعودي للمبارزة، 5 ميداليات في منافسات اليوم الختامي للدورة، (2 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية) في منافسات الفرق، التي جرت اليوم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
وجاءت الذهبية الأولى، بوساطة جهاد العبيد، وأحمد العمران، وعبد السلام العنزي، وفياض العبيد، إثر فوزهم بذهبية سلاح السايبر لفئة الشباب.
وانتزعت تلين القضماني، ومنيرة العكوز، وفي الصعنوني، وألين العمودي، المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات سلاح السايبر.
وفي منافسات سلاح الأبيه للفتيات، نال فريق المبارزة والمكون من ضي العميري، وياسمين الصالح، ودانة السعيد، وحلا خداوردي، المركز الثاني والميدالية الفضية.
وحل فريق سلاح الأبيه والمكون من أحمد هزازي، ويوسف البنعلي، وعلي الفزيع، ونور المسكين، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.
واختتم فريق المبارزة مشاركته، بحصول ياسمين الصبان، والجوهرة المري، وغلا الدحيم، وشرف الجعيد، على الميدالية البرونزية لمنافسات سلاح الشيش.
واختتم أخضر السباحة، المشاركة السعودية بالدورة، بتحقيقه 7 ميداليات (3 ذهبيات، 4 فضيات) في المنافسات التي جرت في مجمع الرياضات المائية في أبو ظبي.
وحقق زيد السراج، الميدالية الذهبية، لسباق 50م حرة تحت 17 سنة، بعد أن أنهى السباق بزمن 23.79 ثانية.
وفاز محمد عبيد، بالميدالية الذهبية لسباق 200م صدر تحت 15 سنة، بزمن 2.24.89 دقيقة.
وانتزع عماد الصبياني، الذهبية الثالثة لأخضر السباحة في منافسات اليوم الختامي، بعد أن جاء أولاً في سباق 200م صدر تحت 17 سنة بزمن 2.24.89 دقيقة.
ونال محمد المهر، الميدالية الفضية لسباق 200م متنوع لفئة تحت 17 سنة، بزمن 1.15.55 دقيقة، كما حصل على فضية سباق 200م صدر للفئة ذاتها، بزمن 2.29.89 دقيقة.
وفي سباقات التتابع 4×100م حرة، نال فريق فئة تحت 15 سنة، الميدالية الفضية بزمن 3.49.89 دقيقة، وهي الميدالية ذاتها التي حققها فريق فئة تحت 17 سنة، بزمن 3.36.34 دقيقة.
أقامت اللجنة المنظمة للدورة، حفل ختام مبسط، بحضور عددٍ من الوفود الإدارية والفنية للبعثات الخليجية المشاركة في مدينة دبي.
وهنأت اللجنة، جميع البعثات المشاركة، بنجاح النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، مقدمة التهاني والتبريكات، لجميع اللاعبين واللاعبات الذين فازوا بالميداليات المتنوعة، ومتمنية التوفيق والنجاح لمن لم يحالفه الحظ في الدورات المقبلة.
وفي ختام الحفل، تسلم حمد الهويش مدير البعثة السعودية، إلى جانب مديري الوفود الخليجية، دروعًا تذكارية من اللجنة المنظمة.
بـ148 ميدالية متنوعة، حلت المملكة ثاني الترتيب العام لجدول ميداليات الدورة، خلف الإمارات التي شاركت بـ520 لاعبًا ولاعبة وحققت 295 ميدالية (87 ذهبية، 90 فضية، 88 برونزية) منها 30 ميدالية في ألعاب القوى البارالمبية.
وجاءت الكويت بالمركز الثالث بـ126 ميدالية (35 ذهبية، 45 فضية، 46 برونزية)، ثم قطر بـ81 ميدالية (29 ذهبية، 22 فضية، 28 برونزية) منها اثنتان في القوى البارالمبية، والبحرين خامسًا بـ76 ميدالية (21 ذهبية، 15 فضية، 30 برونزية) منها 10 ميداليات في ألعاب القوى البارالمبية، وعمان بالمركز السادس بـ63 ميدالية (18 ذهبية، 13 فضية، 26 برونزية) منها 6 ميداليات في القوى البارالمبية.
تعد المشاركة السعودية في الدورة الخليجية، ناجحة وفقًا لمقاييس الترتيب العام للفرق، وعدد أفراد البعثة السعودية، والتي تأتي خلف بعثتي الإمارات والكويت من حيث عدد اللاعبين واللاعبات.
وشاركت المملكة في هذه الدورة، بـ175 رياضيًا، منهم 142 شابًا؛ بما يعادل 81.14 %، مقابل 18.85 % لفئة البنات بواقع 33 لاعبة.
وضمت البعثة السعودية، 13.14 % ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا بواقع 10 لاعبين و13 لاعبة.
وعلى مستوى مواليد 2008 – 2009م، اشتملت البعثة على 59 لاعبًا ولاعبة مثلوا 33.71 % من البعثة، منهم 12 لاعبة.
وعلى مستوى مواليد 2006 – 2007م، مثّل المملكة في الدورة 85 رياضيًا منهم 8 لاعبات، بواقع 48.57 %، وهم النسبة الأكبر في إحصائيات البعثة.
ومثّل عدد المشاركين من مواليد 2003 – 2005م، في الدورة، 8 لاعبين، يمثلون ما يعادل الـ4.57 %.
وتعد لاعبة المنتخب السعودي للسهام فاطمة منصور أصغر لاعبة بالبعثة، إلى جانب زميلها أحمد بناجة، وهما من مواليد عام 2012م، وأسهما بوضع المملكة في المركز الثاني بجدول ترتيب الميداليات، بمساهمة فاطمة مع زميلاتها بنيل فضية فرق القوس الأولمبي، وبناجة لبرونزية فردي القوس الأولمبي.
تربع فريق السباحة، على قائمة أكثر الفرق السعودية تحقيقًا للميداليات بـ35 ميدالية (8 ذهبيات، 17 فضية، 10 برونزيات)، ويأتي ثانيًا فريق التايكوندو بـ18 ميدالية (7 ذهبيات، 5 فضيات، 6 برونزيات) ثم ألعاب القوى بـ17 ميدالية (7 ذهبيات، 7 فضيات، 3 برونزيات).
وتأتي المبارزة رابعًا بـ12 ميدالية مقسمة بالتساوي بين الميداليات الثلاث، ثم الدراجات بـ11 ميدالية ( 6 ذهبيات، 4 فضيات، 1 برونزية)، ثم الكاراتيه بـ9 ميداليات (3 ذهبيات، 3 فضيات، ومثلها برونزيات)، ثم الريشة الطائرة بـ8 ميداليات (4 ذهبيات، 2 فضية، 2 برونزية).
وتأتي الجودو سابعًا بـ7 ميداليات (5 ذهبيات، 2 فضية)، تليها ألعاب القوى البارالمبية بـ6 ذهبيات، ثم الجوجيتسو تاسعًا بـ6 ميداليات (2 ذهبية، 3 فضية، 1 برونزية) والسهام عاشرًا بـ5 ميداليات (4 فضيات، 1 برونزية).
وتأتي الملاكمة، بالمركز الحادي عشر بأربع ميداليات (2 ذهبية، ومثلها فضية)، والبلياردو بالمركز الثاني عشر بذهبيتين وبرونزية.
وبميدالية واحدة، تتفاوت الفرق السعودية الأخرى، حيث فاز أخضر اليد والرياضات الإلكترونية بميدالية ذهبية، ونال كرة السلة 3×3 ميداليتين فضية لكل من الشباب والفتيات، ويليها فريق الكرة الطائرة بميدالية فضية، ومثلها لقفز الحواجز، ثم الجولف ببرونزية الفرق.