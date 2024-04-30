في ختام الألعاب الخليجية الأولى للشباب.. السعودية تحقق 148 ميدالية

وجاءت الكويت بالمركز الثالث بـ126 ميدالية (35 ذهبية، 45 فضية، 46 برونزية)، ثم قطر بـ81 ميدالية (29 ذهبية، 22 فضية، 28 برونزية) منها اثنتان في القوى البارالمبية، والبحرين خامسًا بـ76 ميدالية (21 ذهبية، 15 فضية، 30 برونزية) منها 10 ميداليات في ألعاب القوى البارالمبية، وعمان بالمركز السادس بـ63 ميدالية (18 ذهبية، 13 فضية، 26 برونزية) منها 6 ميداليات في القوى البارالمبية.