في بطولة كأس آسيا.. "أخضر الصالات" يواصل استعداده لليابان

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، استعداداته لمباراة المنتخب الياباني، الأربعاء المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأدى (أخضر الصالات)، اليوم الاثنين، تدريباته على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على انتهاج الخطة التي سيلعب بها مباراة اليابان، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على نصف الصالة.
من جانبه؛ بدأ اللاعب فهد الرديني برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي تمهيدًا لانخراطه في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج المعد له.
من جهة أخرى؛ تعقد اللجنة المحلية والمنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، غدًا (الثلاثاء)، اجتماعًا تنسيقيًا بكل وفود المنتخبات المشاركة ومناقشة تعليمات ولوائح البطولة سواء الفنية والتسويقية والإعلامية والتحكيمية والانضباطية والأمنية، بالإضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات خلال مباريات البطولة.