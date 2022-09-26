في بطولة كأس آسيا.. "أخضر الصالات" يواصل استعداده لليابان

وأدى (أخضر الصالات)، اليوم الاثنين، تدريباته على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على انتهاج الخطة التي سيلعب بها مباراة اليابان، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على نصف الصالة.