"عبدالله بن فهد" يتوِّج السويدي "باتريك كيتل" بلقب كأس العالم للترويض

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية بحضور البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، الفارس السويدي باتريك كيتل بلقب النسخة الـ 37 من كأس العالم للترويض 2024، وذلك قبل يوم من ختام بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 والمقامة حالياً على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.