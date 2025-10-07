مذكرة تفاهم رقمية بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وتلفاز11

وقّعت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ممثلة بالأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالعزيز باعشن، وشركة تلفاز11 ممثلة بالشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة علاء فادن، اتفاقية تعاون بين اللجنة والشركة في مقر اللجنة بمدينة الرياض.
وتهدف الاتفاقية، التي تنص على كون تلفاز11 الشريك الإبداعي الثقافي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إلى تطوير المحتوى الرقمي والإعلامي للجنة بأسلوب يدمج الإبداع مع الهوية الرياضية الوطنية، ويعزز تواصل اللجنة مع جمهورها بطريقة مؤثرة وملهمة.
من جانبه، قال عبدالعزيز باعشن، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن هذه الاتفاقية: “فخورون بإطلاق هذه الشراكة مع تلفاز11، تجسيدًا لالتزامنا بالاستثمار في المواهب الوطنية ودعم الابتكار وتعزيز الهوية الرياضية السعودية على الصعيدين المحلي والدولي.”
وأضاف باعشن: “نسعى إلى تقديم محتوى يبرز صورة فرق السعودية ويعكس هويتنا الثقافية بطريقة تواكب تطلعاتنا المستقبلية، كما نأمل أن تكون هذه الشراكة منصة لجذب المزيد من الشركاء التجاريين الذين يتطلعون إلى التفاعل مع علامة فرق السعودية.”
فيما أبدى علاء فادن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة تلفاز11، سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلاً: “شراكتنا مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تمثل فرصة فريدة لدمج الثقافة والإبداع مع الروح الرياضية، وسنعمل على إنتاج محتوى إبداعي يعكس هوية الرياضة السعودية، ويُسهم في تعزيز التواصل مع الجماهير وإلهام الأجيال القادمة.”
وتسعى اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، من خلال هذه الاتفاقية مع تلفاز11، إلى دعم وتمكين المواهب الوطنية والشركات الإبداعية في المملكة، بما يسهم في تعزيز اسم وهوية فرق السعودية محليًا وعالميًا.