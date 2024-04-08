تحضيراً لكأس آسيا.. أخضر الصالات يواجه منتخب قيرغيزستان

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً الثلاثاء، نظيره منتخب قيرغيزستان ودياً، وذلك على صالة "بات أرينا" في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري، المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأدى لاعبو "أخضر الصالات" اليوم الاثنين، تدريباتهم بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي قّسم التدريبات إلى فترتين، حيث أجريت تدريبات الفترة الأولى في صالة اللياقة والحديد بمقر إقامة البعثة، فيما أُديت تمارين الفترة الثانية على الصالة التي ستحتضن المباراة الودية، ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية.
واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على نصف مساحة الصالة، وذلك بمشاركة اللاعبين جميعهم باستثناء الثنائي معاذ العسيري وعبدالإله العتيبي الذي فّضل الجهاز الفني إراحتهما بناء على توصية الجهاز الطبي.
يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 في بانكوك، المؤهلة لكأس العالم في أوزبكستان، أوقعت "أخضر الصالات" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.