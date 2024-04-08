تحضيراً لكأس آسيا.. أخضر الصالات يواجه منتخب قيرغيزستان

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً الثلاثاء، نظيره منتخب قيرغيزستان ودياً، وذلك على صالة "بات أرينا" في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري، المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل.