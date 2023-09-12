الوفد الدولي للمبارزة يتفقد جاهزية استضافة بطولة العالم

ويرافق وفد الاتحاد الدولي في زيارته التي تستمر لمدة ثلاثة أيام أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة وعبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد، حيث سيطّلع الوفد الدولي غداً على إجراءات دخول الوفود المشاركة في البطولة إلى المملكة والتسهيلات التي تقوم بها وزارة الرياضة، فيما سيعقد غداً اجتماعاً مع الصبان لمناقشة احتياجات ومتطلبات الاستضافة.