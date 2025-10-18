وسط تألق "فيليكس".. النصر بخماسية الفتح يحكم قبضته على الصدارة

أحكم فريق النصر الأول لكرة القدم قبضته على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما كسب ضيفه الفتح بنتيجة 5-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الخامسة للدوري، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الشهري.
انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب جواو فيليكس في الدقيقة (13) إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفتح دون أن يتمكن الحارس من التصدي لها.
وأضاع النصر عدة فرص في هذا الشوط عن طريق ساديو ماني وقائد الفريق كريستيانو رونالدو، حيث تألق حارس الفتح أمين بخاري في الذود عن مرماه، كما تألق في الجهة المقابلة حارس النصر نواف العقيدي. وشهد الشوط الأول خروج لاعب النصر بروزفيتس بداعي الإصابة في الدقيقة (20).
وفي الشوط الثاني، أضاع "رونالدو" ركلة جزاء لفريقه النصر في الدقيقة (58)، لكنه عاد بعد دقيقتين ليطلق قذيفة استقرت داخل الشباك هدفًا ثانيًا للأصفر. وأضاف فيليكس الهدف الثالث للنصر في الدقيقة (68) بعد فاصل من المراوغة داخل منطقة جزاء الفتح.
وسجل كومان الهدف الرابع في الدقيقة (75)، قبل أن يعود فيليكس ليضيف الهدف الخامس لفريقه والثالث له "هاتريك" في الدقيقة (80).
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، فيما بقي الفتح على رصيده السابق نقطة واحدة في المركز السادس عشر.