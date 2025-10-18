وسط تألق "فيليكس".. النصر بخماسية الفتح يحكم قبضته على الصدارة

أحكم فريق النصر الأول لكرة القدم قبضته على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما كسب ضيفه الفتح بنتيجة 5-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الخامسة للدوري، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الشهري.