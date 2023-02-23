في المرحلة الأخيرة.. أخضر السلة يواجه نيوزيلندا بتصفيات كأس العالم

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، نظيره النيوزيلندي، في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بمدينة كريستشرش في نيوزيلندا، غدًا الجمعة عند الساعة 9 صباحًا بتوقيت المملكة؛ إذ تعدّ المواجهة ما قبل الأخيرة له في التصفيات، قبل أن يختتم مشواره مع نظيره الهندي، يوم الاثنين القادم، في الهند، ويخوض الأخضر المباراتين بتشكيلة شابة ولاعبين يشاركون لأول مرة؛ وذلك بهدف إعداد منتخب شابّ للمرحلة القادمة.