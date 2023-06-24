أخضر الناشئين يرفع درجة استعداداته لمواجهة أوزباكستان في ربع نهائي كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، اليوم السبت، تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك، استعدادًا لمباراة الدور ربع النهائي من منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والتي تجمعه بمنتخب أوزبكستان يوم الاثنين المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، وسط حضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، طبّقوا خلالها تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، تمارين لياقية وتكتيكية، أعقب ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
ويختتم المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان بعد غدٍ الاثنين ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
يُذكر أن المنتخب السعودي للناشئين تصدر المجموعة "الثالثة"، ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 برصيد 9 نقاط، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات، أستراليا، طاجيكستان، والصين.