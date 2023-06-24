أخضر الناشئين يرفع درجة استعداداته لمواجهة أوزباكستان في ربع نهائي كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، اليوم السبت، تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك، استعدادًا لمباراة الدور ربع النهائي من منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والتي تجمعه بمنتخب أوزبكستان يوم الاثنين المقبل.