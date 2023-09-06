في اللقاء الودي.. الاتفاق يتغلب على الرفاع بثلاثة

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره الرفاع البحريني وذلك بنتيجة 1/3 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات الاتفاق خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، وذلك لمشاركة الدوليين مع منتخباتهم في فترة أيام الفيفا.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدف من ركلة جزاء نجح بتسجيلها محمد الكويكبي، حيث دخل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد بتشكيل مكون من:" بلال الدواء، محمد عبد الرحمن، محمد الدوسري، عبدالله خطيب، حمدان الشمراني، حامد الغامدي، محمد محزري، سنوسي هوساوي، محمد الكويكبي، مهند آل سعد، نواف هزازي ".
وفي الشوط الثاني عزز سنوسي هوساوي تقدم الاتفاق بهدف ثان، قبل أن يختتم حامد مسلسل الأهداف بهدف ثالث من مسافة بعيدة، فيما قلص بعد ذلك الرفاع بهدف وحيد.
وتخلل اللقاء تبادل نائب رئيس نادي الاتفاق عمر باخشوين مع الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع البحريني الدروع التذكارية.