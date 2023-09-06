في اللقاء الودي.. الاتفاق يتغلب على الرفاع بثلاثة

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدف من ركلة جزاء نجح بتسجيلها محمد الكويكبي، حيث دخل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد بتشكيل مكون من:" بلال الدواء، محمد عبد الرحمن، محمد الدوسري، عبدالله خطيب، حمدان الشمراني، حامد الغامدي، محمد محزري، سنوسي هوساوي، محمد الكويكبي، مهند آل سعد، نواف هزازي ".