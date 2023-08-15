عقب انتقاله للهلال السعودي.. باريس سان جيرمان يشكر "نيمار" ويصفه بـ"أسطورة النادي"

بدوره قال ناصر الخليفي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لباريس سان جيرمان: "من الصعب دائمًا توديع لاعب رائع مثل نيمار، أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه إلى باريس سان جيرمان، وما ساهم به في نادينا ومشروعنا على مدار السنوات الست الماضية، لقد حظينا بلحظة رائعة وسيظلّ نيمار دائمًا جزءًا كبيرًا من تاريخنا، أودّ أن أشكر نيمار وعائلته، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل وفي مغامرته القادمة".