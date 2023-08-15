عقب انتقاله للهلال السعودي.. باريس سان جيرمان يشكر "نيمار" ويصفه بـ"أسطورة النادي"

ودع نادي باريس سان جيرمان مهاجمه البرازيلي نيمار، بعد أن أمضى ستة مواسم داخل أسوار النادي الباريسي، واصفًا إياه بـ"أسطورة النادي".
ونشر النادي بيانًا إعلاميًّا عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، تويتر سابقًا، قال فيه: "نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان لينضمّ إلى الهلال السعودي، خلال ستة مواسم في العاصمة الفرنسية، طبع اللاعب الدولي البرازيلي تاريخ النادي وترك بصمته فيه".
وأوضح البيان: "خلال السنوات الست التي قضاها في العاصمة الفرنسية، كسر المهاجم البرازيلي الأرقام "118 هدفًا في 173 مباراة"؛ مما جعله رابع هدّاف لباريس سان جيرمان، إلى جانب الإحصائيات، أبهر "نيمار" الجمهور في بارك دي برنس بفضل المآثر الفنية ومراوغاته الساحرة التي يملك سرها وحده، في الوقت نفسه دخل نيمار جونيور أيضًا في تاريخ السيليساو بـ77 هدفًا في 124 مباراة دولية، وأصبح الهداف الحالي مناصفة مع الأسطورة بيليه".
بدوره قال ناصر الخليفي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لباريس سان جيرمان: "من الصعب دائمًا توديع لاعب رائع مثل نيمار، أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه إلى باريس سان جيرمان، وما ساهم به في نادينا ومشروعنا على مدار السنوات الست الماضية، لقد حظينا بلحظة رائعة وسيظلّ نيمار دائمًا جزءًا كبيرًا من تاريخنا، أودّ أن أشكر نيمار وعائلته، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل وفي مغامرته القادمة".