الكشف عن كأس موسم الرياض.. وآل الشيخ يؤكد: 100 دولة تشاهد "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر

ودوّن آل الشيخ على حسابه في منصة x أمس السبت تغريدة، قال فيها: "الكأس سيكون جاهزًا للبطل يوم الخميس.. الحدث الأقوى في موسم الرياض.. و100 دولة حول العالم تشوف.. النصر يدخل بفرصتي الفوز أو التعادل.. والهلال بفرصة واحدة الفوز ولا غير الفوز.. 8 فبراير يوم للتاريخ.. ولا تقولون ودية ما عندنا شيء ودي كل شيء محسوب".