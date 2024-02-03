الكشف عن كأس موسم الرياض.. وآل الشيخ يؤكد: 100 دولة تشاهد "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر

تشاهد 100 دولة القمة المنتظرة، التي تجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم بنظيره النصر في قمة "ديربي الرياض"، وذلك في نهائي كأس موسم الرياض 2024 على ملعب "المملكة أرينا"، في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.
وقال المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إن المباراة لن تكون ودية.
ودوّن آل الشيخ على حسابه في منصة x أمس السبت تغريدة، قال فيها: "الكأس سيكون جاهزًا للبطل يوم الخميس.. الحدث الأقوى في موسم الرياض.. و100 دولة حول العالم تشوف.. النصر يدخل بفرصتي الفوز أو التعادل.. والهلال بفرصة واحدة الفوز ولا غير الفوز.. 8 فبراير يوم للتاريخ.. ولا تقولون ودية ما عندنا شيء ودي كل شيء محسوب".
ومن المتوقع أن يشارك قائد النصر البرتغالي " كريستيانو رونالدو" في قمة النصر والهلال المرتقبة بعد غيابه أمام "إنتر ميامي" بداعي الإصابة.
كما أعلن آل الشيخ مسبقًا إقامة احتفالات بعد التتويج مباشرة داخل الملعب وخارجه.
وشهد تدشين ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض فوز الهلال على إنتر ميامي الأمريكي في أولى مباريات الكأس 4 ـ 3، بينما فاز النصر بسداسية نظيفة على فريق "ميسي" ورفاقه.