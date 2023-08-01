الاتحاد يعلن وصول البرازيلي "فابينيو" إلى الطائف

أعلن نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين انضمام النجم البرازيلي فابينيو إلى بعثة الفريق المتواجدة في الطائف للمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023م.
ونشر النادي صوراً من وصول نجم ليفربول السابق إلى محافظة الطائف عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم "تويتر" معلقاً عليها :" هـلا باللي له الخافق يهلّي".
وكان بطل دوري روشن أعلن يوم أمس تعاقده رسمياً مع البرازيلي فابينيو لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي بعد إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة.
يشار إلى أن النجم البرازيلي لن يستطيع المشاركة مع الاتحاد في البطولة لأنه غير مسجل في قائمة الفريق المرفوعة للاتحاد العربي لكرة القدم .