استعدادًا للقاء أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم .. بعثة الأخضر تصل ملبورن

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فجر اليوم الأحد بتوقيت أستراليا إلى مدينة "ملبورن" الأسترالية، استعدادًا لملاقاة منتخب أستراليا مساء يوم الخميس القادم على "ملعب ريكتانغولار ملبورن"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.