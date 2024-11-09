استعدادًا للقاء أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم .. بعثة الأخضر تصل ملبورن

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فجر اليوم الأحد بتوقيت أستراليا إلى مدينة "ملبورن" الأسترالية، استعدادًا لملاقاة منتخب أستراليا مساء يوم الخميس القادم على "ملعب ريكتانغولار ملبورن"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار ملبورن الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا سلطان بن فهد بن خزيم .
من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسرالمسحل ، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.
وكانت بعثة الأخضر غادرت الرياض فجر اليوم السبت من مطار الملك خالد الدولي.
وسيبدأ المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي مساء اليوم الأحد بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "ملعب ليك سايد" عند الساعة السادسة مساءً.