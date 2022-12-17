شاهد.. أمير الرياض يتوِّج "المبير" و"ماي فرانكل" بكأسَيْ ولي العهد في النسخة الـ57

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، توَّج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الفائزين ببطولة "كأسَي ولي العهد" في نسختها الـ57 من مسيرة البطولة الأولى في الميدان السعودي في "موسم نادي سباقات الخيل"، المقامة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، بجائزة مالية بلغت مليونَي ريال مناصفة على شوطَي البطولة للفئة الأولى سعوديًّا، المخصصة لخيل الإنتاج المحلي والمستورد، على مسافة 2400 متر.
ونال "كأس ولي العهد المخصص لخيل الإنتاج المحلي" في الشوط العاشر نغيمش فهد العجمي ظافرًا به عبر الحصان "المبير" ذي السنوات الأربع، في زمن قدره 2:34.18 دقيقة، مع خياله البنمي "لويس موراليس"، وبتدريبات من "حمد آل رشيد". وحل في المركز الثاني "نجام" للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، بينما حل ثالثًا "أمتع" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وفاز بـ"كأس ولي العهد المخصص لخيل المستورد" في الشوط الحادي عشر الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالمركزَين الأول والثالث بصدارة الحصان "ماي فرانكل" في زمن قدره 2:34.29 دقيقة مع خياله "جيمز دويل"، والجواد "ديريفو" ثالثًا، بتدريبات من "حسين الشويب"، بينما جاء في المركز الثاني "لوقانيني" لأبناء فيحان فيصل المنديل.
وجمع شوط الإنتاج المحلي من عمر 3 سنوات فما فوق خيرة الخيل المشاركة من مختلف الدرجات، تصدَّرها الحصان "المبير"؛ ليكون ثالث انتصار يُسجَّل له ضمن كؤوس الفئة الأولى بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الملك خالد في العام الماضي.
وسجل "لويس موراليس" صاحب الـ45 عامًا، وبخبرة بالميدان السعودي جاوزت الـ17 عامًا، أول انتصاراته بـ"كأس ولي العهد المخصص لخيل الإنتاج المحلي"، وهو الذي سبق له الفوز عام 1441هـ بـ"كأس ولي العهد المخصص لخيل المستورد" مع الجواد "كونتانجو" لمالكه رفاعي صنت الغريبان.
ويعود الإسطبل الأحمر ونصب عينيه "كأس السعودية" بعد طول غيبة بخياله الشاب البريطاني "جيمز دويل" ذي الـ35 عامًا؛ ليضيف لرصيده كأسه الثاني من الفئة الأولى بـ"كأس ولي العهد المخصص لخيل المستورد" بعد "كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد" عام 1437هـ مع جواده "تلتكست"، ولكن هذه المرة على صهوة "ماي فرانكل"، الذي أضاف لسجله كأسه الثاني للفئة الأولى بعد فوزه ببطولة ميدان الملك عبدالعزيز العام الماضي.
وشرف أمير الرياض الحفل عند الساعة السابعة مساء، وكان في استقباله الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمين العام لهيئة الفروسية المهندس مروان العليان، والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن.