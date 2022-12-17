شاهد.. أمير الرياض يتوِّج "المبير" و"ماي فرانكل" بكأسَيْ ولي العهد في النسخة الـ57

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، توَّج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الفائزين ببطولة "كأسَي ولي العهد" في نسختها الـ57 من مسيرة البطولة الأولى في الميدان السعودي في "موسم نادي سباقات الخيل"، المقامة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، بجائزة مالية بلغت مليونَي ريال مناصفة على شوطَي البطولة للفئة الأولى سعوديًّا، المخصصة لخيل الإنتاج المحلي والمستورد، على مسافة 2400 متر.