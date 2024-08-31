في ثاني أيام بطولة الماسترز-السعودية للسنوكر: تفوُّق إنجليزي

من جانبه، علَّق كوفالسكي على هذا الفوز قائلاً: "اللعب في الطاولة الرئيسية كان أمرًا رائعًا، وأستمتعُ باللعب فيها خلال جميع البطولات التي أشارك بها، وهو ما كان واضحًا اليوم من خلال تقديمي أداء مثاليًّا، وأنا سعيد بذلك. وحان الوقت للاعبين الشباب للتفوق على اللاعبين أصحاب الخبرة.. ويجب عليهم تقديم أفضل ما لديهم؛ ليتمكنوا من تجاوُز الأسماء الشهيرة في عالم السنوكر مثل روني أوسوليفان".