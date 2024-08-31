في ثاني أيام بطولة الماسترز-السعودية للسنوكر: تفوُّق إنجليزي

استُكملت مساء أمس السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة الماسترز-السعودية للسنوكر، التي شهدت تفوُّق اللاعبين الإنجليز بتسجيلهم 14 انتصارًا من مجموع المباريات التي أقيمت في الصالات الرياضية الخضراء، البالغ عددها 32 مباراة، وشارك فيها 64 من نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم.
ولُعبت منافسات الجولة الثانية التي خُصصت للفائزين من الجولة الأولى ضد المصنفين الـ49 إلى الـ80، وافتُتحت بمواجهة بين الإنجليزي أنثوني هاميلتون، والمصنفة الأولى عالميًّا التايلاندية مينك نوتشاروت، وتفوَّق فيها الأول بنتيجة 4-2، كما نجح آرتيمس زيجنز البالغ من العمر 18 عامًا، الذي يُعد أول محترف للسنوكر في لاتفيا، في تحقيق فوز مهم بتجاوزه الصيني شو سو بنتيجة 4-2.
واستطاع الهندي إيشبريت سينغ تشادا أن يتغلب على الاسكتلندي ليام غراهام بنتيجة 4-1، فيما انتهت رحلة اللاعب المصري محمد الخياط في الحدث العالمي بعد مواجهته الإنجليزي جيمي روبيرتسون. وقدم البولندي أنتوني كوفالسكي أداء قويًّا ،منحه الفوز أمام الصيني هو جوشيانغ بأربعة أشواط نظيفة.
من جانبه، علَّق كوفالسكي على هذا الفوز قائلاً: "اللعب في الطاولة الرئيسية كان أمرًا رائعًا، وأستمتعُ باللعب فيها خلال جميع البطولات التي أشارك بها، وهو ما كان واضحًا اليوم من خلال تقديمي أداء مثاليًّا، وأنا سعيد بذلك. وحان الوقت للاعبين الشباب للتفوق على اللاعبين أصحاب الخبرة.. ويجب عليهم تقديم أفضل ما لديهم؛ ليتمكنوا من تجاوُز الأسماء الشهيرة في عالم السنوكر مثل روني أوسوليفان".
وتُقام اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة من بطولة الماسترز-السعودية للسنوكر، التي ستشهد مواجهات مرتقبة بين الفائزين الـ32 من الجولة الثانية ضد المصنفين الـ17 إلى الـ48.