الفرنسي "ريان شرقي" لاعب أوليمبيك ليون على رادار النصر

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن وضع اسم الفرنسي ريان شرقي، لاعب أوليمبيك ليون، ضمن قائمة اهتمامات نادي النصر السعودي، لضمه بالموسم الجديد.
وبحسب ما نشره غاليتي بحسابه الشخصي عبر موقع "X"، فإن النصر يرغب في تدعيم مركز الهجوم بالتعاقد مع شرقي، ولكنه يعرف أن اللاعب الفرنسي خيار صعب للغاية، بل يكاد يكون مستحيلاً، ولكنهم سيحاولون على أي حال.
وكان اللاعب الشاب ريان شرقي البالغ من العمر 20 عاماً، قد تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم لنادي أوليمبيك ليون في 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.
وتعاقدت إدارة النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني.