الفرنسي "ريان شرقي" لاعب أوليمبيك ليون على رادار النصر

وبحسب ما نشره غاليتي بحسابه الشخصي عبر موقع "X"، فإن النصر يرغب في تدعيم مركز الهجوم بالتعاقد مع شرقي، ولكنه يعرف أن اللاعب الفرنسي خيار صعب للغاية، بل يكاد يكون مستحيلاً، ولكنهم سيحاولون على أي حال.