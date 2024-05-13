يعقد في الخامس من يونيو المقبل.. الأولمبية والبارالمبية السعودية تدعو لانعقاد جمعيتها العمومية العادية الـ27

ويصادق الاجتماع على المحاضر السابقة للاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي عقد في إبريل الماضي، والجمعية العمومية الـ26، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة السابقة، وتقرير الألعاب السعودية الثانية، والمركز السعودي الأولمبي للتدريب، والأكاديمية الأولمبية السعودية، والتقرير المالي والإداري، بالإضافة لعدد من البنود الخاصة باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتقرير المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية- باريس 2024م.