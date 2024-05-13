يعقد في الخامس من يونيو المقبل.. الأولمبية والبارالمبية السعودية تدعو لانعقاد جمعيتها العمومية العادية الـ27

وجهت الأمانة العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الـ27 الذي سيعقد في الخامس من يونيو في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وتتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية من 97 اتحاداً ولجنة ورابطة رياضية، تتنوع بين أولمبية وبارالمبية وغير أولمبية ونوعية، إضافة لبعض الجهات والأفراد الأعضاء في الجمعية.
ويصادق الاجتماع على المحاضر السابقة للاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي عقد في إبريل الماضي، والجمعية العمومية الـ26، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة السابقة، وتقرير الألعاب السعودية الثانية، والمركز السعودي الأولمبي للتدريب، والأكاديمية الأولمبية السعودية، والتقرير المالي والإداري، بالإضافة لعدد من البنود الخاصة باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتقرير المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية- باريس 2024م.