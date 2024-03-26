الأخضر السعودي يتعثّر بالتعادل في محطة طاجيكستان

خرج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام مستضيفه طاجيكستان، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات قائد الأخضر سالم الدوسري، ومحمد كنو، وعبد الله رديف، لكن جميع المحاولات جانبها الصواب.
كما شهد هذا الشوط تألُّقًا للحارس محمد العويس، الذي تصدّى لأكثر من كرة خطرة، كان أبرزها تسديدة "جليلوف" في "د 7".
وفي الشوط الثاني حضر الهدف الأول للأخضر السعودي من خلال رأسية رائعة من قبل فراس البريكان، بعد استثماره لعرضية مثالية من محمد البريك في "د 46".
وشهدت "د 77" تسديدة أرضية زاحفة لسالم الدوسري، تصدّى لها الحارس الطاجيكي "يتيموف".
وأضاع "رديف" فرصة التعزيز بهدف ثان للأخضر، فحضر الطاجيك بهدف التعادل في "80" بعد مرتدّة سريعة عن طريق "سويروف".
بتلك النتيجة حافظ المنتخب السعودي على صدارة مجموعته السابعة برصيد 10 نقاط، وبلغ الطاجيك النقطة الخامسة.
ويحتاج الأخضر إلى نقطة واحدة من المباريات المتبقية من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الثالث من التصفيات.