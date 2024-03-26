الأخضر السعودي يتعثّر بالتعادل في محطة طاجيكستان

خرج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام مستضيفه طاجيكستان، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.