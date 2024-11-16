الاتحاد السعودي لكرة القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين

ويأتي حصول الاتحاد على العضوية الذهبية، بعد جولة التقييم التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الإدارة الفنية مطلع نوفمبر الماضي، وتأكيدًا على الاهتمام والحرص الكبيرين من الاتحاد السعودي على الفئات السنية؛ حيث تم إقامة أكثر من 25 برنامجًا لاكتشاف المواهب، إضافة إلى افتتاح 23 مركزًا للتدريب الإقليمي بمختلف مناطق المملكة، وزيادة عدد المسابقات السنية للأعمار من سن 15 إلى 18 عامًا من 8 بطولات إلى 12 بطولة؛ فيما ارتفعت بطولات البراعم المناطقية من سن 11 إلى 14 عامًا من 35 بطولة إلى 86 بطولة، إلى جانب الاهتمام بالمنتخبات السنية، ورفع تنافسيتها، وتعزيز دوري الهواة والمدارس، والبرامج التطويرية للفئات السنية في كرة القدم النسائية، وإدخال التقنيات الحديثة في برامج الفئات السنية ومنها منصة +SAFF لنقل المباريات وتقديم التحليل والإحصائيات الرقمية، وتسهيل مشاركة الأكاديميات والأندية الخاصة في المسابقات المحلية.