تجربة جماهيرية متكاملة ترافق الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات بجدة

تستضيف السعودية للمرة الأولى في تاريخها الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025"، الذي يُقام تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية، وبدعم من جميل لرياضة المحركات، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.
وسيحظى جمهور الرالي بتجربة جماهيرية متكاملة توفر وصولًا شاملًا إلى جميع مناطق الحدث من خلال كل تذكرة، بما في ذلك منطقة الصيانة التي تتيح للزوار متابعة تجهيزات الفرق وعمليات الصيانة مباشرة، ومنطقة المشجعين، إضافة إلى المدرجات خلال حفل الافتتاح والمرحلة الاستعراضية الخاصة جميل لرياضة المحركات، وفق مبدأ أسبقية الحضور.
ويقدّم رالي السعودية 2025، بدعم من جميل لرياضة المحركات، برنامجًا متكاملًا للجماهير يمتد على مدى أربعة أيام من المنافسات تشمل سبع عشرة مرحلة. وتنطلق الفعاليات يوم الأربعاء بالمرحلة التحضيرية لاختبار السيارات وضبط إعداداتها قبل انطلاق السباق، تليها المرحلة الاستعراضية الأولى عقب حفل الافتتاح، التي تُظهر مهارات السائقين في التحكم والدقة.
أما مراحل يوم الخميس فتجمع بين السرعة والتضاريس الوعرة، بينما يمثل يوم الجمعة ذروة التحديات التقنية لتنوع المسارات وإيقاعها السريع، وتُختتم المنافسات يوم السبت بمرحلة القوة (Power Stage) التي تُبث مباشرة للعالم وتمنح نقاطًا إضافية في البطولة، قبل إعلان النتائج الرسمية في ذهبــان ضمن حفل التتويج.وتضم منطقة المشجعين تجربة ترفيهية ومعرفية متكاملة، تشمل متحفًا لإرث بطولة العالم للراليات، وألعاب محاكاة
تفاعلية، ومنطقة "ميني كارتينغ" للأطفال، إلى جانب أنشطة ثقافية وتراثية تعكس الهوية السعودية، ولقاءات مباشرة مع السائقين والملاحين، إضافة إلى عروض مسرحية حية، وبث مباشر لجميع مراحل الرالي.
كما تحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة من المطاعم ومناطق الضيافة ضمن جلسات مظللة تتيح للزوار تجربة مريحة ومتكاملة طوال أيام البطولة.
ويمثل رالي السعودية 2025 بدعم جميل لرياضة المحركات محطةً بارزة في مسيرة المملكة نحو ترسيخ مكانتها في استضافة بطولات رياضة المحركات العالمية، حيث يجمع الحدث بين نخبة السائقين الدوليين والجمهور المحلي المتزايد شغفًا بهذه الرياضة، على أن يكون الحضور مجانيًا لجميع أيام الحدث.