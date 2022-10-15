"العصيمي" بطلاً لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل

وجاء فوز العصيمي برفقة الجواد "دوق" وبسرعة 28،74 كم/ ساعة، بعد أن قدّم أداءً مميزًا تصدر به مراحل السباق الأربع، ليحل في المركز الثاني الفارس فارس أبوراس على الجواد "جير شير"، وبسرعة 28،57 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس ريان المبطي على الجواد "هاي سبيد"، وبسرعة 26،93 كم/ساعة.